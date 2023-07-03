Брайтон підписав голкіпера Андерлехта

Воротар Андерлехта Барт Вербрюгген перейшов у Брайтон.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Сума трансферу склала 20 млн євро. Контракт з гравцем розрахований на 5 років.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 20 млн євро.

Вербрюгген виступав за Андерлехт з серпня 2020 року, куди перейшов з НАК за 2,3 млн євро.

Барт провів 24 матчі цього сезону, в яких пропустив 26 голів, 10 ігор зіграв на нуль.

Нагадаємо, Де Дзербі попросив Брайтон підписати півзахисника Аталанти Копмейнерса.

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