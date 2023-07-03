Брайтон підписав голкіпера Андерлехта

Джерело - brightonandhovealbion.com.
Воротар Андерлехта Барт Вербрюгген перейшов у Брайтон.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Сума трансферу склала 20 млн євро. Контракт з гравцем розрахований на 5 років.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 20 млн євро.
Вербрюгген виступав за Андерлехт з серпня 2020 року, куди перейшов з НАК за 2,3 млн євро.
Барт провів 24 матчі цього сезону, в яких пропустив 26 голів, 10 ігор зіграв на нуль.
Нагадаємо, Де Дзербі попросив Брайтон підписати півзахисника Аталанти Копмейнерса.
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