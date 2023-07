Nike став спонсором Аль-Насра, за який виступає Роналду

У сезоні 2023/24 спонсором Аль-Насра з Саудівської Аравії буде компанія Nike.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Договір про співпрацю набере чинності з AlNassr Japan Tour, який розпочнеться наприкінці липня.

Перший літні збори, які розпочнуться 17 липня, саудівська команда проведе в Алгарві, Португалія.

We are delighted to announce Nike, as our official kit supplier for the 2023-24 season ✔️



This deal will be activated starting from AlNassr Japan Tour at the end of July 💛 pic.twitter.com/uDMxfCONxf