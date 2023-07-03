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Nike став спонсором Аль-Насра, за який виступає Роналду

Команда з Саудівської Аравії проведе збір у Португалії
Сьогодні 15:53 265 0
Nike став спонсором Аль-Насра, за який виступає Роналду
#Nike, #Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

У сезоні 2023/24 спонсором Аль-Насра з Саудівської Аравії буде компанія Nike.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Договір про співпрацю набере чинності з AlNassr Japan Tour, який розпочнеться наприкінці липня.

Перший літні збори, які розпочнуться 17 липня, саудівська команда проведе в Алгарві, Португалія.

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