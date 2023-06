Ярмолюк підписав новий 5-річний контракт з Брентфордом

Брентфорд підписав новий контракт з українським півзахисником Єгором Ярмолюком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода 19-річного футболіста розрахована на 5 сезонів.

✅ Promotion to the first team

✅ New long term contract



Yehor Yarmoliuk has a bright future ahead 💪 pic.twitter.com/vL5k1NQgDG