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Ярмолюк підписав новий 5-річний контракт з Брентфордом

Українець підписав новий контракт з клубом АПЛ
Сьогодні 19:17 255 0
Ярмолюк підписав новий 5-річний контракт з Брентфордом
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Брентфорд підписав новий контракт з українським півзахисником Єгором Ярмолюком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода 19-річного футболіста розрахована на 5 сезонів.

Ярмолюк перейшов у Брентфорд з Дніпра-1 за 1,5 мільйона євро минулого літа.

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