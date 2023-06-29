Ярмолюк підписав новий 5-річний контракт з Брентфордом

Джерело - Чемпіон.
Брентфорд підписав новий контракт з українським півзахисником Єгором Ярмолюком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода 19-річного футболіста розрахована на 5 сезонів.
✅ Promotion to the first team— Brentford FC (@BrentfordFC) June 29, 2023
✅ New long term contract
Yehor Yarmoliuk has a bright future ahead 💪 pic.twitter.com/vL5k1NQgDG
Ярмолюк перейшов у Брентфорд з Дніпра-1 за 1,5 мільйона євро минулого літа.
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