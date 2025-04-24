Ювентус зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу Судакова

Ювентус зробив пропозицію Шахтарю стосовно трансферу українського півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, перемовини між клубами вже йдуть. Сума пропозиції не вказана.

🚨 Exclusive: Juventus has made an official offer for Giorgi Sudakov and are in direct talks with Shakhtar.



Cristiano Giuntoli driving the move as he views Sudakov’s style as a fit.



Napoli and Brentford also interested, but Juventus first to place a bid. pic.twitter.com/zW9qnedDsu — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 24, 2025

Зазначається, що спортивний директор Ювентуса вважає, що Георгій підходить під стиль команди.

Джейкобс додав, що Судаковим також цікавляться Наполі і Брентфорд.

У поточному сезоні Георгій провів 35 матчів на клубному рівні, забив 13 голів і віддав 6 асистів.

15 квітня Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory назвав десятку найдорожчих футболістів з Української Прем'єр-ліги, і перше місце рейтингу очікувано посідає саме лідер донецького Шахтаря. Його вартість оцінюється у 45,1 мільйона євро.