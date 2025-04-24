Зірка чемпіонського Лестера покине клуб наприкінці сезону

Легенда Лестера Джеймі Варді покине клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Goodbye to the GOAT 🐐 pic.twitter.com/romej28Kbr — Leicester City (@LCFC) April 24, 2025

Поки що не відомо, чи завершить кар’єру 38-річний нападник, чи продовжить виступи в іншому клубі. Варді захищає кольори Лестера з літа 2012 року та став одним із головних творців сенсаційного чемпіонства клубу в АПЛ в сезоні-2015/16 під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

Сумарно Варді провів за Лестер 464 матчі в усіх турнірах і забив 198 голів. За цими показниками він посідає четверте та третє місця в історії клубу відповідно. У поточному сезоні ветеран відзначився 8 голами та 3 асистами в 32 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, Лестер за підсумками поточного сезону вже гарантовано вилетить із АПЛ.