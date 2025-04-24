Зірка чемпіонського Лестера покине клуб наприкінці сезону
Джеймі Варді
ФК Лестер
Легенда Лестера Джеймі Варді покине клуб наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Поки що не відомо, чи завершить кар’єру 38-річний нападник, чи продовжить виступи в іншому клубі. Варді захищає кольори Лестера з літа 2012 року та став одним із головних творців сенсаційного чемпіонства клубу в АПЛ в сезоні-2015/16 під керівництвом Клаудіо Раньєрі.
Сумарно Варді провів за Лестер 464 матчі в усіх турнірах і забив 198 голів. За цими показниками він посідає четверте та третє місця в історії клубу відповідно. У поточному сезоні ветеран відзначився 8 голами та 3 асистами в 32 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, Лестер за підсумками поточного сезону вже гарантовано вилетить із АПЛ.