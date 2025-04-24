Матч Серії А перенесуть через раптову смерть фізіотерапевта Лечче
ФК Лечче
Фізіотерапевт Лечче Граціано Фіоріта раптово пішов із життя сьогодні, 24 квітня, у віці 38 років.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Фіоріта сумарно провів у структурі Лечче більше 20 років на різних посадах. Його життя раптово обірвалося в той момент, коли він знаходився разом із командою на тренувальній базі в Коккальо.
Завтра, 25 квітня, Лечче в 34 турі Серії А повинен був удома зіграти з Аталантою. Клуб із півдня Італії вже зробив запит на перенесення матчу на іншу дату. За інформацією Sky Sport Italia, очікується, що керівництво Серії А цей запит задовольнить.
Нагадаємо, вчора Серія А ухвалила рішення про перенесення усіх суботніх матчів чемпіонату через похорони Папи Римського.