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Матч Серії А перенесуть через раптову смерть фізіотерапевта Лечче

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 14:11
Матч Серії А перенесуть через раптову смерть фізіотерапевта Лечче
ФК Лечче

Фізіотерапевт Лечче Граціано Фіоріта раптово пішов із життя сьогодні, 24 квітня, у віці 38 років.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Фіоріта сумарно провів у структурі Лечче більше 20 років на різних посадах. Його життя раптово обірвалося в той момент, коли він знаходився разом із командою на тренувальній базі в Коккальо.

Завтра, 25 квітня, Лечче в 34 турі Серії А повинен був удома зіграти з Аталантою. Клуб із півдня Італії вже зробив запит на перенесення матчу на іншу дату. За інформацією Sky Sport Italia, очікується, що керівництво Серії А цей запит задовольнить.

Нагадаємо, вчора Серія А ухвалила рішення про перенесення усіх суботніх матчів чемпіонату через похорони Папи Римського.

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