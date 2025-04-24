Матч Серії А перенесуть через раптову смерть фізіотерапевта Лечче

Фізіотерапевт Лечче Граціано Фіоріта раптово пішов із життя сьогодні, 24 квітня, у віці 38 років.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. pic.twitter.com/i67p5XJnPA — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) April 24, 2025

Фіоріта сумарно провів у структурі Лечче більше 20 років на різних посадах. Його життя раптово обірвалося в той момент, коли він знаходився разом із командою на тренувальній базі в Коккальо.

Завтра, 25 квітня, Лечче в 34 турі Серії А повинен був удома зіграти з Аталантою. Клуб із півдня Італії вже зробив запит на перенесення матчу на іншу дату. За інформацією Sky Sport Italia, очікується, що керівництво Серії А цей запит задовольнить.

Нагадаємо, вчора Серія А ухвалила рішення про перенесення усіх суботніх матчів чемпіонату через похорони Папи Римського.