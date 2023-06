Голден Стейт має намір зберегти Пола

Голден Стейт не буде відраховувати 38-річного розігруючого Кріса Пола.

Про це повідомляє інсайдер Кріс Хейнс.

Клуб розраховує на співпрацю з Крісом, щоб здобути чемпіонство.

Пол став гравцем Вашингтона кілька днів тому, коли став частиною обміну Бредлі Біла у Фінікс.

Згодом Голден Стейт та Вашингтон уклали угоду про обмін Джордана Пула на Кріса Пола.

Golden State will not waive Chris Paul and is looking forward to partnering with the star to make a championship run, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.