Вашингтон може обміняти Біла в Фінікс на Пола

Переговори щодо обміну Бредлі Біла між Вашингтоном і Фініксом знаходяться на завершальній стадії.

Про це повідомляє Едріан Воджнаровскі.

Команди все ще працюють над угодою. Її завершення може зайняти кілька днів.

Санз віддадуть за нього розігруючого Кріса Пола, атакувального захисника Лендрі Шемета, кілька піків другого раунду та обміни піками.

BREAKING: The Washington Wizards are finalizing a trade to send All-Star G Bradley Beal to the Phoenix Suns, sources tell ESPN. Beal’s waiving his no-trade to form a new Big 3 with Devin Booker and Kevin Durant. Teams are still working thru framework, but Beal is headed to Suns. pic.twitter.com/0lQrSh370q