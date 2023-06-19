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Вашингтон може обміняти Біла в Фінікс на Пола

Команди все ще працюють над угодою
Сьогодні 13:20 177 0
Вашингтон може обміняти Біла в Фінікс на Пола

Джерело - Чемпіон.

Переговори щодо обміну Бредлі Біла між Вашингтоном і Фініксом знаходяться на завершальній стадії.

Про це повідомляє Едріан Воджнаровскі.

Команди все ще працюють над угодою. Її завершення може зайняти кілька днів.

Санз віддадуть за нього розігруючого Кріса Пола, атакувального захисника Лендрі Шемета, кілька піків другого раунду та обміни піками.

Нагадаємо, Лейкерс зацікавлені у підписанні Пола.

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