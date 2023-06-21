Каннаваро зіграє в благодійному матчі на підтримку України

Ще один відомий у минулому футболіст зіграє в матчі Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Ювентуса, Реала і збірної Італії Фабіо Каннаваро візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine, під час якого буде зібрано кошти для відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

Гра розпочнеться 5 серпня о 18:00, і в ній візьмуть участь дві команди – "Жовта" та "Синя", які складають національні кольори України. Команди на стадіон Стемфорд Брідж виведуть колишній нападник "Челсі" Андрій Шевченко та захисник Арсенала Олександр Зінченко, які є амбасадорами платформи UNITED24.

Два капітани оберуть свої команди з-поміж топ-футболістів сучасності, а також запрошених знаменитостей. У матчі візьмуть участь безліч зіркових імен із "Челсі" та ширшого футбольного світу. Склади будуть оприлюднені до серпня. Цього дня також звучатиме жива музика на стадіоні – заплановано концерт біля поля під час розширеної 45-хвилинної перерви.

Всі кошти, зібрані Game4Ukraine за рахунок продажу квитків, спонсорства та спеціального асортименту товарів, доступних у цей день, підуть на відновлення життєво важливого освітнього центру, який гарантує, що діти зможуть навчатися у безпечному та стабільному середовищі.

Раніше стало відомо про те, що іменитий коуч Арсен Венгер очолить команду Зінченка.