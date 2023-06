Каннаваро зіграє в благодійному матчі на підтримку України

Колишній захисник Ювентуса, Реала і збірної Італії Фабіо Каннаваро візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine, під час якого буде зібрано кошти для відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Game4Ukraine.

Гра розпочнеться 5 серпня о 18:00, і в ній візьмуть участь дві команди – "Жовта" та "Синя", які складають національні кольори України. Команди на стадіон Стемфорд Брідж виведуть колишній нападник "Челсі" Андрій Шевченко та захисник Арсенала Олександр Зінченко, які є амбасадорами платформи UNITED24.

Два капітани оберуть свої команди з-поміж топ-футболістів сучасності, а також запрошених знаменитостей. У матчі візьмуть участь безліч зіркових імен із "Челсі" та ширшого футбольного світу. Склади будуть оприлюднені до серпня. Цього дня також звучатиме жива музика на стадіоні – заплановано концерт біля поля під час розширеної 45-хвилинної перерви.

Всі кошти, зібрані Game4Ukraine за рахунок продажу квитків, спонсорства та спеціального асортименту товарів, доступних у цей день, підуть на відновлення життєво важливого освітнього центру, який гарантує, що діти зможуть навчатися у безпечному та стабільному середовищі.

Раніше стало відомо про те, що іменитий коуч Арсен Венгер очолить команду Зінченка.

Ballon D'or, FIFA World Player of the Year, and FIFA World Cup winner Fabio Cannavaro joins Game4Ukraine ⚽️ - August 5th, 2023, Stamford Bridge, London.



