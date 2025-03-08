Чоловіча збірна України завершила Кубок світу з фехтування поза десяткою кращих
Команда українських фехтувальників завершила на дванадцятому місці свої виступи на Кубку світу, який проходив в італійській Падуї.
На це змагання вирушила збірна, яка складалася з досвідчених Андрія Ягодки та Юрія Цапа, а також молодих Богдана Боговіна та Данила Скорохода. Для молоді це був перший виступ у складі команди на Кубку світу.
Українці стартували з 1/16 фіналу, де вони перемогли Іспанію (45:40). На жаль, наступним суперником нашої команди стала збірна Південної Кореї, перший номер світового рейтингу. Ця зустріч для українських фехтувальників завершилася поразкою (32:45).
Далі вони продовжили змагання, маючи шанс опинитися на підсумковому дев'ятому місці. Спочатку все йшло добре, була обіграна Німеччина (45:43). Але в наступних двох протистояннях українці програли Ірану (38:45) та Гонконгу (40:45), що дозволило їм посісти лише дванадцяте місце.
Варто зазначити, що золоті медалі виграла збірна Франції, яка у фіналі здолала збірну США. А кривдник України, Південна Корея, здобула "бронзу".
Кубок світу з фехтування на шаблях. Чоловіки, командні змагання
- 1. Франція
- 2. США
- 3. Південна Корея
- ...
- 12. Україна (Богдан Боговін, Юрій Цап, Андрій Ягодка, Данило Скороход).
Нагадаємо, що сьогодні також завершився Кубок світу з фехтування у грецькому Іракліоні. Там найкращий результат серед усіх українок продемонструвала Аліна Комащук.