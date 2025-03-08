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Голкіпер київського Динамо перейшов у болгарський ЦСКА

Олексій Мурзак — 8 березня 2025, 20:52
Голкіпер київського Динамо перейшов у болгарський ЦСКА
Юрій Авраменко
ФК Динамо Київ

Вихованець академії київського Динамо Юрій Авраменко перейшов до болгарського ЦСКА 1948.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Умови угоди з 20-річним голкіпером не розголошуються. Втім. за інформацією ЗМІ, Авраменко дістався ЦСКА 1948 безоплатно, оскільки ще в січні залишив Динамо у зв’язку із закінченням контракту і, відповідно, отримав статус вільного агента.

"Авраменко приєднався до нашого клубу. Молодий воротар перейшов із українського гранду Динамо (Київ) і готовий показати весь свій потенціал у червоній футболці. Має відмінні навички, рефлекси та стабільність. Зі зростом два метри він посилить конкуренцію серед воротарів", – йдеться у повідомленні.

Авраменко виступав за Динамо U-17 та U-19. За основну команду столичного клубу не провів жодного матчу.

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