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Лаціо назвав ціну Милинковича-Савича

Лаціо готовий продати свого лідера
Сьогодні 17:12 228 0
Лаціо назвав ціну Милинковича-Савича
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Лаціо готовий під час літнього трансферного вікна продати свого півзахисника Сергія Милинковича-Савича, контракт якого закінчується влітку 2024 року.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Лаціо хоче отримати за гравця 40 млн євро. Двома головними претендентами на 28-річного серба називаються Інтер і Ювентус, проте конкретних пропозицій Лаціо поки що не отримував.

У сезоні 2022/2023 на його рахунку 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Лаціо в усіх турнірах.

Нагадаємо, захисник Руха зацікавив Лаціо.

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