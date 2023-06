Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розподілив гроші, які отримав від клубу за перемогу у Лізі чемпіонів, між працівниками "містян".

Про це повідомляє City Zone.

Іспанець відмовився від бонусу, який передбачався за перемогу у Лізі чемпіонів та передав кошти для персоналу Сіті: адміністраторам, охоронцям та іншим працівникам клубу.

[🚨🌕] NEW: Pep Guardiola gave up his bonus for winning the #UCL to distribute it among #ManCity staff, including receptionists, security guards, etc.



