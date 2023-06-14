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Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів

Іспанець розподілив гроші між працівниками "містян"
Сьогодні 19:40 1094 0
Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розподілив гроші, які отримав від клубу за перемогу у Лізі чемпіонів, між працівниками "містян".

Про це повідомляє City Zone.

Іспанець відмовився від бонусу, який передбачався за перемогу у Лізі чемпіонів та передав кошти для персоналу Сіті: адміністраторам, охоронцям та іншим працівникам клубу.

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