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Легенда стрибків з трампліна розпочав кар’єру футболіста

Олег Дідух — 26 квітня 2025, 14:18
Легенда стрибків з трампліна розпочав кар’єру футболіста
Маркус Айзенбіхлер
Skijumping.pl

Легендарний німецький стрибун на лижах з трампліна Маркус Айзенбіхлер розпочав кар’єру футболіста.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Айзенбіхлер став гравцем команди Зігсдорф із однойменного містечка, у якому проживає 34-річний німець. Команда грає у Регіональній лізі чемпіонату Німеччини. Кар’єру футболіста Маркус поєднуватиме зі службою в місцевій поліції.

Нагадаємо, Айзенбіхлер завершив кар’єру стрибуна наприкінці минулого сезону. Німець дебютував на Кубку світу в 2011 році. Сумарно здобув 3 перемоги і 28 разів піднімався на подіум на етапах Кубку світу. В сезоні-2020/21 фінішував другим у загальному заліку. В 2019 році став віце-чемпіоном Турне чотирьох трамплінів.

За кар’єру Айзенбіхлер завоював 6 золотих нагород на чемпіонатах світу, в 2022 році став бронзовим призером Олімпіади в командному турнірі.

Маркус Айзенбіхлер

Маркус Айзенбіхлер

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