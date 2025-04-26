Ротань: Класичне? Головне, щоби був красивий футбол

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань поділився очікуваннями від центрального матчу 26 туру УПЛ між донецьким Шахтарем і київським Динамо.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Я б не акцентував увагу на результаті. В нас є наші 4 гри і для нас кожна гра буде, як остання. Якщо не будемо досягати результату, то неважливо, як зіграє Динамо та Шахтар. Просто будемо насолоджуватися нашим українським Класичним, а як воно буде… Головне, щоб був красивий футбол", – заявив Ротань, який грав за Динамо у 2005 – 2008 роках.

Матч між Шахтарем і Динамо відбудеться в неділю, 27 квітня у Львові, початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.

Спортивний директор Олександрії Іван Телько напередодні заявив про те, що вболіватиме у цьому матчі за донецький клуб.