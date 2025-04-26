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Ротань: Класичне? Головне, щоби був красивий футбол

Олег Дідух — 26 квітня 2025, 14:40
Ротань: Класичне? Головне, щоби був красивий футбол
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань поділився очікуваннями від центрального матчу 26 туру УПЛ між донецьким Шахтарем і київським Динамо.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Я б не акцентував увагу на результаті. В нас є наші 4 гри і для нас кожна гра буде, як остання. Якщо не будемо досягати результату, то неважливо, як зіграє Динамо та Шахтар. Просто будемо насолоджуватися нашим українським Класичним, а як воно буде… Головне, щоб був красивий футбол", – заявив Ротань, який грав за Динамо у 2005 – 2008 роках.

Матч між Шахтарем і Динамо відбудеться в неділю, 27 квітня у Львові, початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.

Спортивний директор Олександрії Іван Телько напередодні заявив про те, що вболіватиме у цьому матчі за донецький клуб.

Динамо - Шахтар Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Руслан Ротань

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