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Пушич: Маємо багато тактичних сюрпризів для Динамо

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 14:23
Пушич: Маємо багато тактичних сюрпризів для Динамо
Маріно Пушич
ФК Карпати

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про свій тактичний задум напередодні дербі з Динамо в межах УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба "гірників".

"Багато. Багато сюрпризів, але я не розповім вам про них. Ви все зможете побачити завтра. Безумовно, дербі – це особливе протистояння, до якого ми готуємося з непересічною пристрастю.

Ми ретельно розбирали опонента, переконаний, що і вони також добре розібрали нас, отже, на нас чекає дуже цікаве як тактичне, так і стратегічне протистояння. І слід наголосити, що в таких матчах, як завтрашній, на перше місце виходить не стільки тактика чи стратегія, а те, хто кого перебігає, хто буде більш готовий ментально і хто краще викладатиметься на полі", – розповів Пушич.

Напередодні матчу київський колектив лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 63 залікові бали. Шахтар посідає третє місце – 53 очки. Зустріч відбудеться завтра, 27 квітня о 18:00 за київським часом.

Раніше свій стан здоров'я прокоментував півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

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