Пушич: Маємо багато тактичних сюрпризів для Динамо

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про свій тактичний задум напередодні дербі з Динамо в межах УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба "гірників".

"Багато. Багато сюрпризів, але я не розповім вам про них. Ви все зможете побачити завтра. Безумовно, дербі – це особливе протистояння, до якого ми готуємося з непересічною пристрастю.



Ми ретельно розбирали опонента, переконаний, що і вони також добре розібрали нас, отже, на нас чекає дуже цікаве як тактичне, так і стратегічне протистояння. І слід наголосити, що в таких матчах, як завтрашній, на перше місце виходить не стільки тактика чи стратегія, а те, хто кого перебігає, хто буде більш готовий ментально і хто краще викладатиметься на полі", – розповів Пушич.