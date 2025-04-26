Пушич: Маємо багато тактичних сюрпризів для Динамо
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич висловився про свій тактичний задум напередодні дербі з Динамо в межах УПЛ.
Слова фахівця передає пресслужба "гірників".
"Багато. Багато сюрпризів, але я не розповім вам про них. Ви все зможете побачити завтра. Безумовно, дербі – це особливе протистояння, до якого ми готуємося з непересічною пристрастю.
Ми ретельно розбирали опонента, переконаний, що і вони також добре розібрали нас, отже, на нас чекає дуже цікаве як тактичне, так і стратегічне протистояння. І слід наголосити, що в таких матчах, як завтрашній, на перше місце виходить не стільки тактика чи стратегія, а те, хто кого перебігає, хто буде більш готовий ментально і хто краще викладатиметься на полі", – розповів Пушич.
Напередодні матчу київський колектив лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 63 залікові бали. Шахтар посідає третє місце – 53 очки. Зустріч відбудеться завтра, 27 квітня о 18:00 за київським часом.
Раніше свій стан здоров'я прокоментував півзахисник "гірників" Георгій Судаков.