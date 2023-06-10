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Інгулець зіграє з ЛНЗ, Верес - з Металургом: розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ

Відбудуться перші матчі плей-оф
Сьогодні 08:08 79 0
Інгулець зіграє з ЛНЗ, Верес - з Металургом: розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ
#Верес, #Інгулець, #ЛНЗ, #Металург

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 червня, відбудуться перші матчі плей-оф за місце в українській Прем’єр-Лізі.

Інгулець у селищі Петрове (Кіровоградська область) прийме черкаський ЛНЗ. В іншому матчі рівненський верес вдома зустрінеться із запорізьким Металургом. Обидва матчі розпочнуться о 17:00.

Відзначимо, що матчі-відповіді відбудуться 14 червня.

Матч Інгулець - ЛНЗ в прямому ефірі покаже телеканал Сетанта.

Розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ:

  • 17:00. Інгулець - ЛНЗ
  • 17:00. Верес - Металург

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