Інгулець зіграє з ЛНЗ, Верес - з Металургом: розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ

Відбудуться перші матчі плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 червня, відбудуться перші матчі плей-оф за місце в українській Прем’єр-Лізі.

Інгулець у селищі Петрове (Кіровоградська область) прийме черкаський ЛНЗ. В іншому матчі рівненський верес вдома зустрінеться із запорізьким Металургом. Обидва матчі розпочнуться о 17:00.

Відзначимо, що матчі-відповіді відбудуться 14 червня.

Матч Інгулець - ЛНЗ в прямому ефірі покаже телеканал Сетанта.

Розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ: