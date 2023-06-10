Інгулець зіграє з ЛНЗ, Верес - з Металургом: розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 червня, відбудуться перші матчі плей-оф за місце в українській Прем’єр-Лізі.
Інгулець у селищі Петрове (Кіровоградська область) прийме черкаський ЛНЗ. В іншому матчі рівненський верес вдома зустрінеться із запорізьким Металургом. Обидва матчі розпочнуться о 17:00.
Відзначимо, що матчі-відповіді відбудуться 14 червня.
Матч Інгулець - ЛНЗ в прямому ефірі покаже телеканал Сетанта.
Розклад матчів плей-оф за місце в УПЛ:
- 17:00. Інгулець - ЛНЗ
- 17:00. Верес - Металург