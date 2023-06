Баварія хоче 10-15 млн за викуп контракту Нагельсманна

Баварія та ПСЖ наразі не ведуть перемовини щодо викупу контракту Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці хочуть отримати 10-15 млн євро компенсації. Контракт Юліана з клубом чинний до 2026 року.

News #Nagelsmann: No offer from #PSG yet. No negotiations with FC Bayern at this stage.



➡️ Been told: Bayern demands a transfer fee between €10-15m! @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/x3FMRDJDmN