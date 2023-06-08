Зідан відхилив пропозицію ПСЖ

Зідан міг очолити ПСЖ

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан відмовився від пропозиції ПСЖ.

Про це повідомляє leparisien.fr.

Паризький клуб знаходиться в пошуках головного тренера і, найімовірніше, розлучиться влітку з чинним коучем Крістофом Галтьє. Крім Зідана, ПСЖ запропонував роботу екснаставнику Баварії Юліану Нагельсманну.

Зідана називали одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Бразилії. Також колишній коуч Реала міг стати новим головним тренером збірної Франції, якби Дідьє Дешам вирішив залишити національну команду.

ПСЖ став чемпіоном Франції сезону-2022/23. Парижани виграли національну першість рекордний 11-й раз в історії.

Раніше ПСЖ виставив Неймара на трансфер.