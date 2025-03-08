Дорощук – про історичне "золото" на ЧЄ-2025: Це неймовірно, найкращий момент у кар'єрі

Новоспечений чемпіон Європи зі стрибків у висоту в приміщенні Олег Дорощук поділився своїми емоціями після історичного для України виступу.

Слова 23-річного українця наводить Суспільне.

Дорощук здобув континентальне "золото", яке стало для України першим на цьому рівні. Він взяв усі п'ять планок без додаткових спроб. Ніхто, крім Олега, не зміг стрибнути на 2,32 метри. Але й на цьому українець не зупинився та взяв 2,34 метри – також з першої спроби.

"Та я в принципі знав: якщо по техніці все зроблю, то може вийти вдалий стрибок. Що можу потрапити та взяти цю висоту. Все спокійно, планка встояла, спроба вдала. Артур Фельфнер сказав, щоб я з першої все брав. Відчував нормально стрибки. З першої спроби – це запорука золотої медалі. Звичайно, можна з третіх спроб вилазити і видавати теж результат, але краще спокійно, з першої спроби, щоб не хвилювався", – сказав Дорощук.

Чемпіон поділився словами, які він казав сам собі перед стрибками, та емоціями від цього результату.

"Говорив, що треба мені зробити, по техніці, наприклад. Не затискатися, останні кроки швидше зробити гарно, не підсідаючи. Все по техніці. А інші питання, що є у голові, я їх відкладаю. Все нормально. Сьогодні – так, нормально відчував, що по техніці потрапляю. Класно, подобається стрибати. Чи це найкращий момент у кар'єрі? Можливо, що так. Поки що так. Кожен момент класний по-своєму, не можу сказати, що один якийсь класний, а інші погані. Кожен момент класний, він вже не повториться, тому й класний".

Зазначимо, що у фіналі разом з Олегом Дорощуком виступав Дмитро Нікітін, який у підсумку посів п'яте місце.

Дорощук також розкрив тему розмов із земляком та Яном Штефалою.

"(Нікітін) Сказав, що все минає – і це мине. Щоб він не так сильно засмучувався. Сам по собі знаю, як це відчувати. Він (Штефала) сказав, що це було божевілля. Що це круто, що я взяв 2.34 метри. Не можу його розкривати як особистість. Може і є якась конкуренція, самому стрибати невесело".

Спортсмен розповів про подальші плани на цей легкоатлетичний сезон.

"Перше "золото" для України – це неймовірно. Дуже сподобалося. Чи хочеться ще? А хто не хоче, всі хочуть. Чемпіонат світу? Нікому нічого не обіцяю. Як піде – так і піде, а там вже як складеться. Я ж Таро не розкладаю перед стартом".

Нагадаємо, що сьогодні відбулася ще одна історична подія для українського спорту. Євген Марусяк продемонстрував найкращий результат у своїй кар'єрі на чемпіонаті світу зі стрибків із трампліну.