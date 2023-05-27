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Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ

Норвежець став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон
Сьогодні 13:37 242 0
Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став найкращим гравець сезону 2022/2023 в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба містян.

Норвежець став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон і допоміг своїй команді виграти АПЛ.

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