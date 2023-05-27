Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став найкращим гравець сезону 2022/2023 в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє пресслужба містян.
Норвежець став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон і допоміг своїй команді виграти АПЛ.
.@ErlingHaaland has won @premierleague Player of the Season! 🏅— Manchester City (@ManCity) May 27, 2023
Well done, Erling! 👏 pic.twitter.com/oSPdi48ifk
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