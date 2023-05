Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став найкращим гравець сезону 2022/2023 в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба містян.

Норвежець став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон і допоміг своїй команді виграти АПЛ.

