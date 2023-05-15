Погба пропустить матч-відповідь Ліги Європи з Севільєю

Півзахисник знову травмувався

Півзахисник Ювентуса Поль Погба не візьме участь у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи із Севільєю, який відбудеться в четвер, 18 травня.

Про це повідомляє Tuttosport.

У 30-річного француза є проблеми з м'язами. Погба може випасти з обойми на 7 днів, якщо йдеться про просту м'язову втому. Якщо ж у нього щось серйозне, то відновлення може розтягнутися до 20 днів, а отже, цього сезону Поль більше не зіграє.

Нагадаємо, напередодні, 14 травня, у матчі 35-го туру чемпіонату Італії проти Кремонезе (2:0) Поль Погба вперше з квітня 2022 року вийшов у стартовому складі команди, але його замінили на 24-й хвилині через пошкодження.

Раніше Ювентус вдома обіграв Кремонезе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!