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Погба пропустить матч-відповідь Ліги Європи з Севільєю

Півзахисник знову травмувався
Сьогодні 13:09 188 0
Погба пропустить матч-відповідь Ліги Європи з Севільєю
Фото - gettyimages
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба не візьме участь у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи із Севільєю, який відбудеться в четвер, 18 травня.

Про це повідомляє Tuttosport.

У 30-річного француза є проблеми з м'язами. Погба може випасти з обойми на 7 днів, якщо йдеться про просту м'язову втому. Якщо ж у нього щось серйозне, то відновлення може розтягнутися до 20 днів, а отже, цього сезону Поль більше не зіграє.

Нагадаємо, напередодні, 14 травня, у матчі 35-го туру чемпіонату Італії проти Кремонезе (2:0) Поль Погба вперше з квітня 2022 року вийшов у стартовому складі команди, але його замінили на 24-й хвилині через пошкодження.

Раніше Ювентус вдома обіграв Кремонезе.

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