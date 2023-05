ПСЖ не буде продовжувати контракт з Мессі

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі влітку покине команду.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Парижани не будуть продовжувати контракт з аргентинцем.

Раніше ПСЖ прийняв рішення покарати нападника Ліонеля Мессі за поїздку до Саудівської Аравії після матчу з Лор’яном (1:3).

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E