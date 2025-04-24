Головний тренер Реал Сосьєдада покине свою посаду
Головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль покине свою посаду наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє пресслужба баскського клубу.
За їхньою інформацією, це рішення самого тренера, який вирішив не продовжувати контракт. Альгуасіль очолює першу команду Реал Сосьєдада з 2018 року. Він привів клубу до перемоги в Кубку Іспанії сезону-2019/20.
Сумарно провів на чолі Реал Сосьєдада 325 матчів, у яких здобув 152 перемоги та зазнав 90 поразок при 83 нічиїх. До цього Альгуасіль працював із молодіжною та резервною командами Реал Сосьєдада. В якості гравця виступав за клуб у 1990 – 1998 роках, 53-річний фахівець є вихованцем Реал Сосьєдада.
У поточному сезоні команда Альгуасіля посідає 9 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.
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