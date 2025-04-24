Головний тренер Реал Сосьєдада покине свою посаду

Головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль покине свою посаду наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба баскського клубу.

🆙 Todavía hay mucho por lo que luchar. Queremos el sexto billete europeo. Acabar esta maravillosa historia merecen un esfuerzo final de todos. A por ello. pic.twitter.com/KaICgixsSP — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 24, 2025

За їхньою інформацією, це рішення самого тренера, який вирішив не продовжувати контракт. Альгуасіль очолює першу команду Реал Сосьєдада з 2018 року. Він привів клубу до перемоги в Кубку Іспанії сезону-2019/20.

Сумарно провів на чолі Реал Сосьєдада 325 матчів, у яких здобув 152 перемоги та зазнав 90 поразок при 83 нічиїх. До цього Альгуасіль працював із молодіжною та резервною командами Реал Сосьєдада. В якості гравця виступав за клуб у 1990 – 1998 роках, 53-річний фахівець є вихованцем Реал Сосьєдада.

У поточному сезоні команда Альгуасіля посідає 9 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Раніше повідомлялося про те, що наприкінці сезону Джеймі Варді покине Лестер.