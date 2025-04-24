Колос-2 переграв другу команду Ворскли у матчі-відкритті 15 туру Другої ліги

У четвер, 24 квітня, відбувся матч 15-го туру Другої Ліги України з футболу, в якому лідер групи В Колос-2 здолав Ворсклу-2.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Полтавський клуб, який наразі йде останнім в турнірній таблиці, протримався 80 хвилин, після чого гості все ж змогли забити – відзначився Денис Хруль.

Після цієї перемоги Колос-2 закріпився на першому місці групи В, маючи в активі 35 очок та збільшивши відрив від Чернігова на 7 залікових балів.

Чемпіонат України – Друга ліга

14-й тур, 19 квітня

Група В

Ворскла-2 – Колос-2 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 80 Хруль

Нагадаємо, 14-й тур чемпіонату завершився 19 квітня. З результатами можно знайомитися у цій новині.