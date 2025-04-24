Барселона хоче продовжити контракт із Ямалем
Ламін Ямал
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Барселона має намір підписати новий контракт зі своїм вінгером Ламіном Ямалем.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, каталонський клуб хоче підписати з 17-ріним гравцем угоду до 2031 року. Поточний контракт Ямала чинний до 2026 року.
Зазначається, що підписання заплановане в липні, коли іспанському футболісту виповниться 18.
У поточному сезоні Ямал провів 47 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив 14 голів і віддав 22 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що каталонці також планують підписати новий контракт із бразильським вінгером та капітаном команди Рафіньєю.
Напередодні Барселона угодила новий контракт із головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком.