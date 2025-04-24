Барселона хоче продовжити контракт із Ямалем

Барселона має намір підписати новий контракт зі своїм вінгером Ламіном Ямалем.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, каталонський клуб хоче підписати з 17-ріним гравцем угоду до 2031 року. Поточний контракт Ямала чинний до 2026 року.

Зазначається, що підписання заплановане в липні, коли іспанському футболісту виповниться 18.

У поточному сезоні Ямал провів 47 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив 14 голів і віддав 22 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що каталонці також планують підписати новий контракт із бразильським вінгером та капітаном команди Рафіньєю.

Напередодні Барселона угодила новий контракт із головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком.