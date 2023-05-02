ПСЖ відсторонив Мессі за поїздку до Саудівської Аравії

Клуб наклав на футболіста санкції

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ прийняв рішення покарати нападника Ліонеля Мессі за поїздку до Саудівської Аравії після матчу з Лор’яном (1:3).

Про це RMC Sport.

35-річному аргентинцю попередньо дозволили відлучитись, якщо команда переможе або зіграє внічию у цій зустрічі.

Клуб наклав на футболіста санкції – він відсторонений на 2 тижні.

Поїздка аргентинця – виконання обов'язків як посла Саудівської Аравії по туризму. Мессі відправився до азійської країни за декілька годин після програного матчу.

Футбольний радник клубу Луїш Кампуш та головний тренер Крістоф Гальтьє були проти цього.

🔴 Selon nos informations, le PSG a pris la décision de sanctionner Leo Messi pour sa virée en Arabie saoudite. L'Argentin est suspendu pour deux semaines avec effet immédiat. — RMC Sport (@RMCsport) May 2, 2023

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