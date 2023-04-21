Зідан визначив пріоритетний для себе клуб

Зідан може відновити тренерську кар'єру

Французький фахівець Зінедін Зідан готовий повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, після того, як француз покинув Реал у травні 2021 року його бажання тренувати нікуди не ділося, а навпаки зростало з кожним місяцем. Зідан має намір знайти нове місце роботи у літнє трансферне вікно. Його пріоритетним варіантом є Ювентус.

Тренер готовий взятися за достроковий проєкт навіть у тому випадку, якщо команда не буде грати у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср Роналду хоче призначити головним тренером Зідана.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!