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Зідан визначив пріоритетний для себе клуб

Зідан може відновити тренерську кар'єру
Сьогодні 14:25 353 0
Зідан визначив пріоритетний для себе клуб
Фото - gettyimages
#Зінедін Зідан, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Французький фахівець Зінедін Зідан готовий повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, після того, як француз покинув Реал у травні 2021 року його бажання тренувати нікуди не ділося, а навпаки зростало з кожним місяцем. Зідан має намір знайти нове місце роботи у літнє трансферне вікно. Його пріоритетним варіантом є Ювентус.

Тренер готовий взятися за достроковий проєкт навіть у тому випадку, якщо команда не буде грати у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср Роналду хоче призначити головним тренером Зідана.

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