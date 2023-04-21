Зідан визначив пріоритетний для себе клуб

Джерело - tribuna.com.
Французький фахівець Зінедін Зідан готовий повернутися до тренерської діяльності.
Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, після того, як француз покинув Реал у травні 2021 року його бажання тренувати нікуди не ділося, а навпаки зростало з кожним місяцем. Зідан має намір знайти нове місце роботи у літнє трансферне вікно. Його пріоритетним варіантом є Ювентус.
Тренер готовий взятися за достроковий проєкт навіть у тому випадку, якщо команда не буде грати у Лізі чемпіонів наступного сезону.
Раніше повідомлялося, що Аль-Наср Роналду хоче призначити головним тренером Зідана.
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