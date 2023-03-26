Англія - Україна 2:0. Як це було

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Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація Груповий етап, група C 26 березня, 2023 рік. 19:00 Збірна Англії - збірна України Стадіон Вемблі (Лондон, Англія) Головний арбітр - Сердар Гезюбююк

Матч завершено! Збірна України поступається Англії на Вемблі.

90' Гріліш пробивав у дальній кут, але Трубін відбиває. Коноплянка вибив м'яч на кутовий.

90' Три хвилини додає арбітр до основного часу.

90' Євген Коноплянка виходить на поле! Він змінює Тараса Степаненка.

89' На своїй половині поля господарі тримають м'яч.

87' Головою після кутового пробивав Магвайр, м'яч прийшов у руки голкіпера збірної України.

86' Трубін рятує збірну України після небезпечного удару Галлагера.

84' Подвійна заміна в складі збірної Англії: замість Меддісона та Беллінгема на поле вийшов Гріліш та Галлагер.

82' Намагаються українці розвивати позиційну атаку, але до удару справа не доходить.

80' Заміна в складі збірної Англії: замість Кейна на поле вийшов Тоні.

77' Циганкова закидання на Буяльського виконував, але той невдало скинув на Довбика.

75' Контролюють англійці м'яч і не поспішають вони до воріт Трубіна.

73' Заміна в складі збірної України: замість Яремчука на поле вийшов Довбик.

72' Матвієнко рятує свою команду, вибиваючи м'яч у підкаті.

71' Сака пробивав після подачі зі штрафного, але повз ворота пробив молодий вінгер збірної Англії.

69' Маліновський збив Саку на фланзі, штрафний для англійців.

67' Сваток збив Меддісона у центрі поля. Стандарт для господарів поля.

66' Сака намагався втікти від захисників збірної України. Трубін вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

65' Маліновський пас на хід Соболю видавав, але Стоунс був перший на м'ячі.

63' Олександр Зінченко перемістився на позицію правого захисника. Усі інші гравці грають по позиції.

61' Потрійна заміна в складі збірної України: замість Караваєва, Мудрика та Миколенка на поле вийшли Буяльський, Циганков та Соболь.

60' Мудрик втратив м'яч у карному майданчику суперника і був змушений порушувати правила.

58' Контролюють м'яч українці, але до удару справа не доходить.

56' Намагався Яремчук під удар скинути у штрафному майданчик, але англійці відбиваються.

54' Матвієнко намагався закидати на Мудрика, Михайло не зміг дістатися до м'яча.

53' Степаненко перехопив м'яч у центрі, але суддя зафіксував фол.

51' Меддісон пробивав у ближній кут і трохи вище воріт пройшов м'яч.

50' Матвієнко вибив м'яч подалі після подачі від Чіллвела.

49' Караваєв помилився з пасом назад. Кутовий для господарів поля.

48' Пішов навіс від Меддісона, але Зінченко вибив м'яч на ще один корнер.

47' Заробляють англійці кутовий на початку другої половини гри.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна Англії впевнено переграє підопічних Руслана Ротаня.

45' Степаненко в центрі збив Беллінгема. Штрафний для англійців.

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Мудрик наважився на дальній удар, повз ворота пройшов м'яч.

41' Кейн небезпечно пробивав, але на цей раз Трубін рятує команду.

40' Гол! Сака подвоює рахунок у матчі! Букайо прийняв м'яч на фланзі, змістився у центрі і пробив обвідним ударом у дальній кут воріт.

37' ГОЛ! Кейн відкриває рахунок у матчі. Сака виконував подачу на дальню стійку, де Кейн вибіг з-за спини Караваєва і пробив повз Трубіна.

36' Кілька ударів завдавали англійці, але вони всі були заблоковані.

34' Меддісон пробивав по воротах, Трубін забрав м'яч у руки.

32' Мудрик увірвався у карний майданчик і прострілював на Маліновського, але офсайд зафіксував арбітр після епіозду.

30' Меддісон штрафний виконував, Кейн вибіг з-за спини захисників, але пробив трошки вище воріт.

28' Маліновський помилився з передачею на Зінченка. Аут для збірної Англії.

26' Меддісон подавав зі штрафного, українці відбиваються.

24' Небезпечна подача в штрафний майданчик збірної України. Кейн ледь не дотягнувся до м'яча після подачі.

22' Маліновський пробивав з дальньої дистанції, однак його удар був заблокований.

21' Сваток наступив на ногу Беллінгему. Небезпечний штрафний для збірної Англії.

19' Пішла подача з кутового, Караваєв вибив м'яч подалі від своїх воріт.

17' Отримував Трубін допомогу медиків.

16' Трубін не зміг з першого разу зафіксувати м'яч і Медісон ледь не встиг на добивання. Врізався англієць у голкіпера Шахтаря і порушив правила.

15' Яремчук вийшов один на один і пробив повз ворота. Після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

13' Судаков намагався запустити у забігання Мудрика, але вийшло невдало.

12' Чілвелл виконував закидання на дальню стійку, де Сака помилився з обробкою м'яча.

11' Подавав Меддісон, але українці змогли відбитися.

10' Судаков на фланзі сфолив. Штрафний для англійців.

9' Караваєв помилився з пасом назад і ледь не подарував м'яч Беллінгему. Сваток у підкаті вибив м'яч у бік Трубіна.

8' Кейн падає у штрафному майданчику, свисток суддя промовчав.

7' Закидання на Саку пішло, однак той до м'яча не дістався.

5' Кейн проривався у штрафний майданчик, але арбітр зафіксував офсайд.

4' Непогану атаку провели підопічні Ротаня і навіть до удару довели, однак від захисника м'яч пришйов у руки Пікфорду.

3' Намагаються українці активно пресингувати, господарі контролюють м'яч.

2' Чілвелл збив Маліновського у верховій боротьбі. Українці знадобилася медична допомога.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Англії!

Лунає державний гімн України!

Гаррі Кейна вітають із досягненням неймовірного рекорду за кількістю забитих голів за збірну Англії.

Команди виходять на поле!

Збірна України розпочне груповий раунд кваліфікації Євро-2024 виїзною грою проти збірної Англії. Матч відбудеться в суботу, 26 березня на стадіоні Вемблі.

Наш сайт у цій новині проведе текстовий онлайн матчу, а також заходів, які передуватимуть грі.

На матчі очікується 87 200 глядачів.

Стартові склади:

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем, Меддісон, Сака, Кейн

Україна: Трубін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Яремчук

Стало відомо, що колишній асистент головних тренерів збірної України та Дніпра-1 Луїджі Ночентіні увійшов до тренерського штабу Руслана Ротаня у збірній.

Також, тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в матчі з Англією. Гру пропустить Андрій Ярмоленко та Денис Попов.

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Склади команд

Україна

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Резервний список

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк).

Польові гравці: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Англія

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Ніколас Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвелл (Челсі), Ерік Дайєр (Тоттенхем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Ріс Джеймс (Челсі), Магвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Конор Галлахер (Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джеймс Меддісон (Лестер), Мейсон Маунт (Челсі), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал), Джек Гріліш (Манчестер Сіті).

Нападники: Гарі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд (МЮ), Айвен Тоні (Брентфорд).