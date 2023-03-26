Руслан Ротань визначився із заявкою на матч з Англією

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в матчі з відбору на Євро-2024 з Англією.

Про це повідомляє УАФ.

Виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань обрав 23 футболіста:

Воротарі: Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Микита Шевченко

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Артем Бондаренко, Олександр Піхальонок, Георгій Судаков.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Із тих футболістів, які перебувають у Лондоні, до офіційної заявки не потрапили Андрій Ярмоленко та Денис Попов.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться сьогодні, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.