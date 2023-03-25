Усі гравці збірної України взяли участь у передматчевому тренуванні

Усі 25 гравців працювали у загальній групі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України провела передматчеве тренування напередодні зустрічі з Англією у рамках кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Команда готувалася у повному складі - усі 25 гравців працювали у загальній групі.

Це стосується й Андрія Ярмоленка, який приїхав у розташування збірної з пошкодженням стегна.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.