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Усі гравці збірної України взяли участь у передматчевому тренуванні

Вчора 23:50 60 0
Усі 25 гравців працювали у загальній групі
Усі гравці збірної України взяли участь у передматчевому тренуванні
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ), #збірна Англії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України провела передматчеве тренування напередодні зустрічі з Англією у рамках кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Команда готувалася у повному складі - усі 25 гравців працювали у загальній групі.

Це стосується й Андрія Ярмоленка, який приїхав у розташування збірної з пошкодженням стегна.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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