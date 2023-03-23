Визначились арбітри матчу Англія - Україна у відборі на Євро-2024

Нідерландська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Англія - Україна

Джерело - УЄФА.

Стартовий матч відбору Євро-2024 Англія - Україна. обслуговуватиме суддівська бригада з Нідерландів.

Головний арбітр - Сердар Гезюбююк. На лініях йому допомагатимуть Ервін Зейнтра та Йохан Бальдер. Четвертий рефері - Ріхард Вільгельмус Мартенс (усі Нідерланди).

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.