Визначились арбітри матчу Англія - Україна у відборі на Євро-2024

Джерело - УЄФА.
Стартовий матч відбору Євро-2024 Англія - Україна. обслуговуватиме суддівська бригада з Нідерландів.
Головний арбітр - Сердар Гезюбююк. На лініях йому допомагатимуть Ервін Зейнтра та Йохан Бальдер. Четвертий рефері - Ріхард Вільгельмус Мартенс (усі Нідерланди).
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.