Ночентіні буде у штабі Ротаня на матч з Англією

Джерело - Чемпіон.
Колишній асистент головних тренерів збірної України та Дніпра-1 Луїджі Ночентіні увійшов до тренерського штабу Руслана Ротаня у збірній.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Це була одноразова опція використання Ночентіні у складі тренерського штабу збірної України.
Не виключено, що він разом з Ротанем поїдуть на гру молодіжних збірних Італії та України. Вона відбудеться 27 березня у Реджо-ді-Калабрії.
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться сьогодні, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.