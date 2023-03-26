Ночентіні буде у штабі Ротаня на матч з Англією

Також Ночентіні може поїхати на гру молодіжних збірних

Джерело - Чемпіон.

Колишній асистент головних тренерів збірної України та Дніпра-1 Луїджі Ночентіні увійшов до тренерського штабу Руслана Ротаня у збірній.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Це була одноразова опція використання Ночентіні у складі тренерського штабу збірної України.

Не виключено, що він разом з Ротанем поїдуть на гру молодіжних збірних Італії та України. Вона відбудеться 27 березня у Реджо-ді-Калабрії.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться сьогодні, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.