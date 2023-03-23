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Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі

Сьогодні 21:02 316 0
Матч завершився з рахунком 0:2
Збірна України перемогла Брентфорд 2 у контрольному матчі
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула перемогу над Брентфордом 2 у межах контрольного поєдинку.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Перший гол за українців у першому таймі забив Олександр Сваток. Другим голом відзначився Георгій Судаков.

Контрольний поєдинок
23 березня

Брентфорд B - Збірна України 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Сваток, 0:2 - 65 Судаков

Брентфорд В: Вінтерботтом, Вілсон, Адедокун, Крама, Олакігбе, Тревітт, Гілберт,  Дасілва, Лісбі, Янссон, Сила.

Україна (1-й тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук.

Україна (2-й тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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