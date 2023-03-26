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На матчі Англія - Україна очікується 87 200 глядачів

Сьогодні 18:13 188 0
На матчі Англія - Україна очікується 87 200 глядачів
#Англія

Джерело - УАФ.

На матчі 2-го туру групи С кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна очікується 87 200 глядачів.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Також вказано, що на цій грі буде 4 347 українських вболівальників. Матч відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Гра Україна - Англія розпочнеться о 19.00.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

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