Українські біженці відвідають матч Англія - Україна на Вемблі

На матчі Англія - Україна буде 4200 вболівальників з України

Джерело - Radio Free Europe.

Футбольна асоціація Англії запросила понад 1 000 українських біженців відвідати відбірковий матч Євро-2024 між збірною Англії та Україною на Вемблі.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Очікується, що серед переповненого стадіону буде 4200 вболівальників збірної України, на додаток до запрошених.

У Сполученому Королівстві перебуває близько 117 000 українських біженців, багато з них проживають у людей, які зголосилися відкрити свої домівки для тих, хто втікає від війни.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.