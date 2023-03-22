Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Сьогодні 15:31 195
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Сьогодні 18:00 69
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:08 1601
Промоутер Усика пояснив зрив бою з Ф’юрі
Сьогодні 15:55 320
Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:24 1018
Рух призначив нового головного тренера
Сьогодні 15:08 369
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Сьогодні 11:24 1863
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:14 2221
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі
Сьогодні 10:39 1902
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться
Сьогодні 09:14 8382 2
Прямі трансляції

Українські біженці відвідають матч Англія - Україна на Вемблі

Сьогодні 17:10 106 0
На матчі Англія - Україна буде 4200 вболівальників з України
Українські біженці відвідають матч Англія - Україна на Вемблі
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Radio Free Europe.

Футбольна асоціація Англії запросила понад 1 000 українських біженців відвідати відбірковий матч Євро-2024 між збірною Англії та Україною на Вемблі.

Про це повідомляє Radio Free Europe.

Очікується, що серед переповненого стадіону буде 4200 вболівальників збірної України, на додаток до запрошених.

У Сполученому Королівстві перебуває близько 117 000 українських біженців, багато з них проживають у людей, які зголосилися відкрити свої домівки для тих, хто втікає від війни.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2221
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 3573 3
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі 1902
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться 8382 2
Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 3666
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда 1863
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14426 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109017
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239325
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107789
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23128
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271386