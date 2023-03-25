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Збірна Англії втратила захисника перед матчем з Україною

Сьогодні 14:52 188 0
Захисник покинув розташування команди
Збірна Англії втратила захисника перед матчем з Україною
#Ріс Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Ріс Джеймс покинув розташування збірної Англії та не зіграє у матчі відбору Євро-2024 проти України.

Про це повідомляє журналіст Telegraph Метт Лоу.

Гравець отримав травму підколінного сухожилля.

У попередньому матчі проти Італії (перемога 2:1) Ріс Джеймс вийшов на заміну на 85-й хвилині.

Напередодні поєдинку букмекери дали невтішний прогноз на матч Англія - Україна.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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