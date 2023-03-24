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Букмекери дали невтішний прогноз на матч Англія - Україна

Сьогодні 18:41 43 0
Букмекери дали невтішний прогноз на матч Англія - Україна
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії є беззаперечним фаворитом матчу кваліфікації Євро-2024 проти збірної України за котируваннями букмекерів.

Перемогу Англії фахівці оцінюють коефіцієнтом  1,32. Перемога України - 12,5, нічия - 5,9.

Поєдинок другого туру групи C Англія - Україна відбудеться в неділю, 26 березня о 19:00 за київським часом. Детальніше про гру - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри, де ми слідкуємо за всім найцікавішим з табору збірної України.

Нагадаємо, суперники синьо-жовтих по групі вже зіграли матчі першого туру: Англія на виїзді перемогла Італію (1:2), а Північна Македонія мінімально здолала Мальту (2:1).

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