Букмекери дали невтішний прогноз на матч Англія - Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії є беззаперечним фаворитом матчу кваліфікації Євро-2024 проти збірної України за котируваннями букмекерів.

Перемогу Англії фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,32. Перемога України - 12,5, нічия - 5,9.

Поєдинок другого туру групи C Англія - Україна відбудеться в неділю, 26 березня о 19:00 за київським часом. Детальніше про гру - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри, де ми слідкуємо за всім найцікавішим з табору збірної України.

Нагадаємо, суперники синьо-жовтих по групі вже зіграли матчі першого туру: Англія на виїзді перемогла Італію (1:2), а Північна Македонія мінімально здолала Мальту (2:1).