Головне
Ротань: Мудрик може зіграти в нападі, не виключаємо цього
Вчора 15:31 350
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:36 1912
Цуренко програла Фернандес у першому колі Miami Open
Сьогодні 00:19 130
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 21:15 1249
Ярмоленко: Вирішимо з тренером, чи зможу я зіграти з Англією
Вчора 20:17 186
Красюк розповів, чому зірвався бій Ф'юрі - Усик
Вчора 19:40 1361
Синдром Коноплі: Ярмоленко, Зінченко та ще 2 гравці, які б теж могли пошукати причини не грати за збірну України
Вчора 18:00 1683
Промоутер Усика пояснив зрив бою з Ф’юрі
Вчора 15:55 566
Стала відома причина зриву бою Усик - Ф’юрі
Вчора 15:24 1976
Рух призначив нового головного тренера
Вчора 15:08 573
Прямі трансляції

Англія - Україна: онлайн-трансляція

Сьогодні 00:36 1912 0
Англія - Україна: онлайн-трансляція
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
26 березня, 2023 рік. 19:00

Збірна Англії - збірна України
Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)
Головний арбітр - 

Збірна України розпочне груповий раунд кваліфікації Євро-2024 виїзною грою проти збірної Англії. Матч відбудеться в суботу, 26 березня на стадіоні Вемблі.

Наш сайт у цій новині проведе текстовий онлайн матчу, а також заходів, які передуватимуть грі.

Футбольна асоціація Англії запросила понад 1 000 українських біженців відвідати відбірковий матч Євро-2024 між збірною Англії та Україною на Вемблі.

22 березня окрім запланованих тренувальних заходів, виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань провів першу пресконференцію. Зокрема, керманич не виключає появу на полі Михайла Мудрика на позиції нападника.

Андрій Ярмоленко, своєю чергою, розповів, що його участь визначиться в суботу, напередодні матчу.

21 березня українці провели перше тренування, а Ілля Забарний покину розташування команди - центральний захисник через травму збірній не допоможе. Лідер і капітан команди Андрій Ярмоленко відновлюється після травми та тренується індивідуально

20 березня футболісти збірної України та тренерський штаб зібралися в Польщі, звідки літаком відправились до Лондону, де до них приєднаються легіонери.

Також сьогодні з'явилася інформація, що через пошкодження команді не допоможуть голкіпер Ньюкасла Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт та нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

21 березня українці провели перше тренування, а Ілля Забарний покину розташування команди - центральний захисник через травму збірній не допоможе. Лідер і капітан команди Андрій Ямоленко відновлюється після травми та тренується індивідуально

Також сьогодні з'явилася інформація, що через пошкодження команді не допоможуть голкіпер Ньюкасла Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт та нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Склади команд

Україна

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Резервний список

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк).

Польові гравці: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Англія

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Ніколас Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвелл (Челсі),  Ерік Дайєр (Тоттенхем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Ріс Джеймс (Челсі), Магвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Конор Галлахер (Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джеймс Меддісон (Лестер), Мейсон Маунт (Челсі), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал), Джек Гріліш (Манчестер Сіті).

Нападники: Гарі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд (МЮ), Айвен Тоні (Брентфорд).

Коментарі ()
Популярне зараз
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2339
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда 2168
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі 2406
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою 10018
Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 3879
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться 8811 2
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13204
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 256902 4
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53584
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66827
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17262
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29001