Англія - Україна: онлайн-трансляція

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#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
26 березня, 2023 рік. 19:00

Збірна Англії - збірна України
Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)
Головний арбітр - 

Збірна України розпочне груповий раунд кваліфікації Євро-2024 виїзною грою проти збірної Англії. Матч відбудеться в суботу, 26 березня на стадіоні Вемблі.

Наш сайт у цій новині проведе текстовий онлайн матчу, а також заходів, які передуватимуть грі.

20 березня футболісти збірної України та тренерський штаб зібралися в Польщі, звідки літаком відправились до Лондону, де до них приєднаються легіонери.

Також сьогодні з'явилася інформація, що через пошкодження команді не допоможуть голкіпер Ньюкасла Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт та нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Склади команд

Україна

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Резервний список

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк).

Польові гравці: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Англія

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Ніколас Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал).

Захисники: Бен Чілвелл (Челсі),  Ерік Дайєр (Тоттенхем), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Ріс Джеймс (Челсі), Магвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Конор Галлахер (Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джеймс Меддісон (Лестер), Мейсон Маунт (Челсі), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал), Джек Гріліш (Манчестер Сіті).

Нападники: Гарі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд (МЮ), Айвен Тоні (Брентфорд).

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