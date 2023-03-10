Лестер - Челсі: анонс та прогноз 27 туру АПЛ + конкурс

Джерело - Чемпіон.

11 березня. 17:00. Стадіон "King Power Stadium"

Де дивитися – Setanta Sports

Прогноз від Parimatch Ukraine

Перемога "Лестера" - 3.65

Перемога "Челсі" - 2.01

Нічия – 3.40

"Челсі" цього тижня розв'язали питання потрапляння до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів та спробують здобути другу поспіль перемогу у внутрішньому чемпіонаті. "Лиси" у свою ж чергу знаходяться у дуже скрутному турнірному становищу, адже різниця з командами із зони вильоту всього кілька залікових пунктів, та про все по черзі.

Команду Брендана Роджерса останні матчі наче підмінили після дивовижної перемоги над "Тоттенхемом" у 23 турі 4:1. Вже три тури поспіль "лиси" не забивають в чемпіонаті, а на стадії 1/8 Кубу вони примудрилися поступитись команді з Чемпіоншипу – "Блекберну". Минулий матч АПЛ для "Лестеру" також виявився досить складним, хоча їхнім суперником був "Саутгемптон" - передостання команда чемпіонату. Так, це Англія і кожна команда може забрати очки в кожної, проте "Лестер" не зміг завдати за гру жодного удару в площину воріт суперника. Відсутність на полі Юрі Тілеманса та наддосвідченого Джона Еванса через травми відіграють ледь не вирішальну роль на результатах команди, проте не слід недооцінювати хлопців із центральної Англії.

Гра підопічних Грема Поттера ще поки не набула ознак гри кращих клубів планети, але вже з'являється результат і це є наразі пріоритетом для лондонців. Челсі закріпились на 10 сходинці турнірної таблиці АПЛ і навіть у разі перемоги в поточному матчі, вони не зможуть наздогнати "Брентфорд", але в "Астон Віли" така сама кількість очок і в разі їх перемоги над "Вест Хемом", "леви" витиснуть "Челсі" з 10-ї сходинки. Наразі кожна перемога на вагу золота, тому легкої мандрівки до Лестеру годі й очікувати.

Експерти офіційного беттінг-партнера "Челсі" та "Лестера" вважають, що лондонці мають більше шансів здобути такі потрібні очки на "King Power Stadium". Коефіцієнт на перемогу підопічних Поттера – 2.01, на нічию – 3.40, в той час, як шанси на успіх господарів оцінюють як 3.65 до 1.

Якщо Ви переконані, що "лиси" не зможуть забити у п’ятому матчі поспіль, то вірогідність цієї події близька до 40%.

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