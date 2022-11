ПСЖ досі зацікавлений у зимовому трансфері Роналду

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду досі перебуває у сфері інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенбург.

Парижани досі зацікавлені у переході португальця взимку. Але радник ПСЖ Луїш Кампуш занепокоєний цим можливим трансфером, оскільки хоче скоротити склад та зробити його молодшим.

Також Челсі не проти підписати Роналду, особливо це цікаво новому власнику Тодду Боелі. Повернення Кріштіану в Спортінг залежить від рішення МЮ.

