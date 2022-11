Головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишиться на своїй посаді, попри невтішні результати.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

Роботі молодого іспанського фахівця нічого не загрожує до зими - він користається довірою керівництва.

За ініціативою Алонсо Баєр шукає нового лівого захисника. Тобто він буде займатись комплектацією складу найближчим часом.

У той же час, гравець лінії атаки Пауліньо не бачить себе у клубі під керівництвом Алонсо. Він може перейти у Палмейрас.

