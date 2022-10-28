Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 зіграє з луганською Зорею.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко, Дмитренко, Бичек
Запасні: Сидоренко, Ігор Потімков, Шершень, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Вендел, Дудік, Зубков
Зоря: Мацапура, Батагов, Імереков, Бутко, Данченко, Чурко, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойний
Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Алібеков, Мишньов, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.