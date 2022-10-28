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Русин та Булеца - в стартовому складі Зорі на матч з Металістом 1925

Сьогодні 16:49 108 0
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд
Русин та Булеца - в стартовому складі Зорі на матч з Металістом 1925
#Зоря, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 зіграє з луганською Зорею.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Ременюк, Габі, Кравченко, Дмитренко, Бичек

Запасні: Сидоренко, Ігор Потімков, Шершень, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Вендел, Дудік, Зубков

Зоря: Мацапура, Батагов, Імереков, Бутко, Данченко, Чурко, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойний

Запасні: Турбаєвський, Сапутін, Алібеков, Мишньов, Луньов, Сміян, Снурніцин, Алефіренко, Хлань, Антюх

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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