Скаути Манчестер Сіті слідкували за Мудриком на матчі з Селтіком

Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Шахтаря Михайлом Мудриком.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

На матчі Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар (1:1) були присутні скаути "містян".

Вони слідкували саме за Мудриком. Михайло забив єдиний гол своєї команди у цій грі.

🚨 #EXCL | Manchester City scouts watched Mykhaylo Mudryk, the 21-year-old Ukrainian player of Shakhtar, during the match against Celtic.

🇺🇦 🟦 #MCFC 🟧 #Shakhtar pic.twitter.com/zsQpEnn8VW