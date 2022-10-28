Скаути Манчестер Сіті слідкували за Мудриком на матчі з Селтіком

"Містяни" зацікавилися у вінгері Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Шахтаря Михайлом Мудриком.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

На матчі Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар (1:1) були присутні скаути "містян".

Вони слідкували саме за Мудриком. Михайло забив єдиний гол своєї команди у цій грі.