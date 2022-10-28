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Скаути Манчестер Сіті слідкували за Мудриком на матчі з Селтіком

Сьогодні 16:19 149 0
"Містяни" зацікавилися у вінгері Шахтаря
Скаути Манчестер Сіті слідкували за Мудриком на матчі з Селтіком
Фото: AFP
#Манчестер Сіті, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Шахтаря Михайлом Мудриком.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

На матчі Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар (1:1) були присутні скаути "містян".

Вони слідкували саме за Мудриком. Михайло забив єдиний гол своєї команди у цій грі.

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