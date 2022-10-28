Скаути Манчестер Сіті слідкували за Мудриком на матчі з Селтіком

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зацікавився півзахисником Шахтаря Михайлом Мудриком.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур.
На матчі Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар (1:1) були присутні скаути "містян".
Вони слідкували саме за Мудриком. Михайло забив єдиний гол своєї команди у цій грі.
🚨 #EXCL | Manchester City scouts watched Mykhaylo Mudryk, the 21-year-old Ukrainian player of Shakhtar, during the match against Celtic.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 28, 2022
🇺🇦 🟦 #MCFC 🟧 #Shakhtar pic.twitter.com/zsQpEnn8VW