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Індзагі: Інтер перевершив очікування, вийшовши в 1/8 фіналу ЛЧ

Сьогодні 09:30 201 0
Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Вікторією Плзень (4:0) та вихід у плей-оф ЛЧ
Індзагі: Інтер перевершив очікування, вийшовши в 1/8 фіналу ЛЧ
Фото - gettyimages
#Індзагі, #Інтер

Джерело - uefa.com.

Інтер перевершив всі очікування, коли достроково вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Сімоне Індзагі.

"Нам довелося зробити щось виняткове, щоб досягти першої цілі в сезоні. Ми зростали матч за матчем, а два зустрічі з Барселоною вселили в нас велику віру. Ми всі щасливі в Інтері.

Ми сподівалися на плей-оф ЛЧ, навіть знаючи про тяжку групу. Вважаю, ми перевершили очікування, вийшовши в 1/8 фіналу за тур до кінця. Бурхливі аплодисменти цій команді, вона заслуговує на це", - сказав Індзагі.

Раніше Інтер вдома обіграв Вікторію.

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