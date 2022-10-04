Сімеоне виділив прогрес Брюгге

Брюгге продовжує прогресувати у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне.

"У Брюгге чудовий тренер, який сповідує чудовий, динамічний стиль гри з потужним атакувальним пресингом на половині поля суперника. Цей стиль приніс команді кілька поспіль чемпіонських титулів, і у цьому сезоні команда продовжує прогресувати в Лізі чемпіонів. Вона обіграла Баєр і забила чотири м'ячі Порту, ​​що багато про що говорить", - сказав Сімеоне.