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Сімеоне виділив прогрес Брюгге

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Дієго Сімеоне прокоментував матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге
Сімеоне виділив прогрес Брюгге
#Атлетіко Мадрид, #Брюгге, #Сімеоне, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - sport.ua.

Брюгге продовжує прогресувати у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне.

"У Брюгге чудовий тренер, який сповідує чудовий, динамічний стиль гри з потужним атакувальним пресингом на половині поля суперника. Цей стиль приніс команді кілька поспіль чемпіонських титулів, і у цьому сезоні команда продовжує прогресувати в Лізі чемпіонів. Вона обіграла Баєр і забила чотири м'ячі Порту, ​​що багато про що говорить", - сказав Сімеоне.

Матч Брюгге – Атлетіко відбудеться сьогодні, 4 жовтня. Початок о 22:00 за Києвом.

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