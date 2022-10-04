Сімеоне виділив прогрес Брюгге

Джерело - sport.ua.
Брюгге продовжує прогресувати у Лізі чемпіонів.
Про це розповів головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне.
"У Брюгге чудовий тренер, який сповідує чудовий, динамічний стиль гри з потужним атакувальним пресингом на половині поля суперника. Цей стиль приніс команді кілька поспіль чемпіонських титулів, і у цьому сезоні команда продовжує прогресувати в Лізі чемпіонів. Вона обіграла Баєр і забила чотири м'ячі Порту, що багато про що говорить", - сказав Сімеоне.
Матч Брюгге – Атлетіко відбудеться сьогодні, 4 жовтня. Початок о 22:00 за Києвом.