Андерлехт та Гент зазнали поразок: результати матчів 6 туру Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі шостого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
6 тур
26 серпня
Шарлеруа - Брюгге 1:3 (1:2)
27 серпня
Серен - Генк 0:4 (0:1)
Левен - Остенде 2:1 (0:1)
Серкль Брюгге - Варегем 1:1 (1:1)
Сінт-Трейден - Мехелен 3:1 (0:0)
28 серпня
Гент - Антверпен 1:2 (1:2)
Кортрейк - Стандард 0:1 (0:0)
Рояль Уніон - Андерлехт 2:1 (0:0)
Вестерло - Ейпен 0:1 (0:0)
Турнірна таблиця:
Раніше повідомлялося, що український нападник Роман Яремчук перейде до Брюгге.