Андерлехт та Гент зазнали поразок: результати матчів 6 туру Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі шостого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле

6 тур

26 серпня

Шарлеруа - Брюгге 1:3 (1:2)

27 серпня

Серен - Генк 0:4 (0:1)

Левен - Остенде 2:1 (0:1)

Серкль Брюгге - Варегем 1:1 (1:1)

Сінт-Трейден - Мехелен 3:1 (0:0)

28 серпня

Гент - Антверпен 1:2 (1:2)

Кортрейк - Стандард 0:1 (0:0)

Рояль Уніон - Андерлехт 2:1 (0:0)

Вестерло - Ейпен 0:1 (0:0)

Турнірна таблиця:

Раніше повідомлялося, що український нападник Роман Яремчук перейде до Брюгге.