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Андерлехт та Гент зазнали поразок: результати матчів 6 туру Ліги Жупіле

Сьогодні 01:04 95 0
Андерлехт та Гент зазнали поразок: результати матчів 6 туру Ліги Жупіле
#Андерлехт, #Брюгге, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі шостого туру бельгійської Ліги Жупіле з футболу.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
6 тур
26 серпня

Шарлеруа - Брюгге 1:3 (1:2)

27 серпня

Серен - Генк 0:4 (0:1)

Левен - Остенде 2:1 (0:1)

Серкль Брюгге - Варегем 1:1 (1:1)

Сінт-Трейден - Мехелен 3:1 (0:0)

28 серпня

Гент - Антверпен 1:2 (1:2) 

Кортрейк - Стандард 0:1 (0:0)

Рояль Уніон - Андерлехт 2:1 (0:0)

Вестерло - Ейпен 0:1 (0:0)

Турнірна таблиця:

Раніше повідомлялося, що український нападник Роман Яремчук перейде до Брюгге.

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