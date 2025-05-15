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Визначено дату та час стикових матчів Другої ліги

Олексій Мурзак — 15 травня 2025, 20:29
Визначено дату та час стикових матчів Другої ліги

Дирекція Професійної ліги України прийняла рішення про дату та час початку матчів плейоф за перше та третє місця Другої ліги сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ПФЛ.

У фінальному матчі о 14:00 зіграють Колос-2 Ковалівка – Пробій Городенка. У грі за третє місце о 12:00 зустрінуться Чернігів – Рух-2 Львів. Матчі заплановано на 23 травня.

Переможець Другої ліги вийде напряму до Першої ліги. Команди, які за підсумками матчів плейоф посядуть друге та третє місця, зіграють у перехідних поєдинках з клубами Першої ліги, які посядуть 14-те та 15-те місця.

Друга ліга. Матчі плейоф

23 травня 2025 року (п’ятниця)

Перший матч за третє місце

12:00. Чернігів – Рух-2 Львів

Перший матч за перше місце

14:00. Колос-2 Ковалівка – Пробій Городенка

Раніше повідомлялося, що виконком УАФ визначив базову дату початку нового сезону чемпіонату України та вирішив долю матчу за Суперкубок.

Чемпіонат України, Друга ліга Чернігів Рух-2 Пробій Городенка Колос-2

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