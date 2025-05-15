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Український гравець Трабзонспора ризикує пропустити кінцівку сезону

Олександр Булава — 15 травня 2025, 20:47
Український гравець Трабзонспора ризикує пропустити кінцівку сезону
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму у матчі проти Галатасарая (0:3) у фіналі Кубку Туреччини.

Про це повідомляє Günebakış.

Оборонець зазнав ушкодження у боротьбі з нападником Віктором Осімхеном та покинув футбольне поле на ношах, під оплески уболівальників Галатасарая.

Очікується, що українець не зіграє у матчі проти Бодрумспора у рамках 36-го туру Суперліги, який відбудеться у неділю, 18 травня. Також існує ймовірність того, що він вибув до кінця сезону.

Остаточні терміни будуть визначені після детального обстеження.

Нагадаємо, напередодні гол Сікана врятував Трабзонспор від поразки в матчі чемпіонату Туреччини.

Трабзонспор Арсеній Батагов

Арсеній Батагов

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